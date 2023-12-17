Куриные яйца внезапно обрели политический вес. В правительстве не стихают разговоры о том, что цены на них внезапно взмыли вверх - к вящему неудовольствию населения.
Патрушев раскрыл, когда упадут цены на яйца
Комментарии
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ММ
Макс Максимов
удивило про "рост спроса": яйца я и мои знакомые, кого спрашивал, едят как обычно, никто не сказал, что увеличили потребление! Может ничего умнее в голову не пришло, лишь бы сказать?
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1 д.
Grandad
Так Путин же сказал, что иногда утром съедает яичницу из 10 яиц.
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1 д.
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