Рюдигер близок к переходу в «Реал». «Мадрид» впечатлила его игра на «Бернабеу»

Антонио Рюдигер близок к переходу в «Реал». Журналист Джанлука Ди Марцио информирует о том, что испанский клуб приблизился к подписанию контракта с 29-летним немецким футболистом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх