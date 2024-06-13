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Нижегородская правда

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Книги, изданные при поддержке правительства Нижегородской области, получили признание на книжном фестивале «Красная площадь»

Книги, изданные при поддержке правительства Нижегородской области, получили признание на книжном фестивале «Красная площадь»

Сразу две книги, выпущенные нижегородским издательством «Кварц» при поддержке правительства Нижегородской области, стали финалистом и лауреатом в разных номинациях XX юбилейного Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая Родина — 2024».

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