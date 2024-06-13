Книги, изданные при поддержке правительства Нижегородской области, получили признание на книжном фестивале «Красная площадь»

Сразу две книги, выпущенные нижегородским издательством «Кварц» при поддержке правительства Нижегородской области, стали финалистом и лауреатом в разных номинациях XX юбилейного Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая Родина — 2024».
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