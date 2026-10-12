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Новости Липецка

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Уставный капитал ОЭЗ «Липецк» увеличен властями до 16 млрд рублей

Уставный капитал ОЭЗ «Липецк» увеличен властями до 16 млрд рублей

Министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области увеличило уставный капитал особой экономической зоны «Липецк» с 12,8 млрд до 16 млрд рублей.

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