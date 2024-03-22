Теракт в Crocus City Hall: пострадали более 140 человек, среди них есть дети

По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек. В подмосковные больницы госпитализировали 37 человекБойцы спецподразделений Росгвардии работают в Crocus City Hall, где в результате стрельбы и пожара, по предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек.
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