Теракт в Crocus City Hall: пострадали более 140 человек, среди них есть дети

По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек. В подмосковные больницы госпитализировали 37 человекБойцы спецподразделений Росгвардии работают в Crocus City Hall, где в результате стрельбы и пожара, по предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек.