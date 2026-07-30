Вся Украина пылает! Ночью нанесен мощный групповой удар по объектам ОПК: взрывы в 13 областях

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по объектам ВПК и военной логистики Украины В ночь на 30 июля Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.