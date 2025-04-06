Хороший ли вы любовник? Ученые знают, как это определить

Спойлер: забейте на спортзал, дело не в этом. фото: кадр из фильмаЕсли вы думаете, что женщин привлекают лишь уверенные в себе и брутальные мачо, а вот лично вам ничего не светит — выдыхайте, это совсем не так.
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