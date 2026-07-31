Еще один перевозчик начнет летать из Екатеринбурга в Ташкент

В августе ещё один иностранный авиаперевозчик начнет выполнять рейсы из Кольцово в Узбекистан. Как сообщили в пресс-службе Кольцово, полетную программу в Ташкент с 17 августа начинает авиакомпания Centrum Air.
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