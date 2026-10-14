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Хиты «Ландышей» перепели на татарском: спецсезон «Целоваться не будем» снимали в Казани

Спецсезон «Ландыши. Целоваться не будем» досняли в Казани — работа завершилась в октябре 2026 года. А до этого франшиза уже успела громко о себе заявить: «Ландыши.

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