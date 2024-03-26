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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Магнус Карлсен: «Не думаю, что Дин Лижень победит Каруану или Накамуру с такой же игрой, как в матче против Непомнящего»

Соревнования, где определится участник матча за звание чемпиона мира, пройдут в канадском Торонто с 3 по 22 апреля с участием российского гроссмейстера.

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