Пушков указал на предел распространения ценностей Запада

Глобальному распространению системы западных ценностей наступает предел. Об этом 27 декабря заявил глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии