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Парламентская газета

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Пушков указал на предел распространения ценностей Запада

Пушков указал на предел распространения ценностей Запада

Глобальному распространению системы западных ценностей наступает предел. Об этом 27 декабря заявил глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

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