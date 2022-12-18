«Бунедкор» – первый соперник ФК «Кайрат» на УТС

Алматинский «Кайрат» в рамках подготовки к сезону 2023 года проведет два товарищеских матча против узбекского «Бунедкора», сообщает Prosports.

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