ВА

Виктор Александров

С разрешения моего французского друга, привожу его короткий комментарий к СВО От пишет, что ни он, и ни один из его детей, не пойдут воевать за нацистов и бандеровцев на Украину. НИ ЗА ЧТО! Он слишком уважает нашу цивилизацию, Толстого, Достоевского, наших прошлых союзников, нашу православную религию и нашу культуру. И таких много. Он вообще считает, что Украина – родина России. Он полностью осознаёт, что они не ангелы. Коррупция является настолько серьезной проблемой, что мы не должны принимать такую страну в Европе. Он подозревает, что Европа готова использовать Украину для дешевого сельского хозяйства, что убьет французское сельское хозяйство. Мой друг против того, чтобы Украина была в НАТО, поскольку НАТО – это не что иное, как превосходство США над Европой, и это позволило бы американскому ядерному оружию летать рядом с границей с Россией. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.