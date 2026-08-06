Пригожин высказался о банкротстве сына Валерии: «Мать готова отдать все, я не совсем»

Продюсер отметил, что не вникал в дела Арсения. Валерия и Иосиф Пригожин. соцсетиСегодня в СМИ появилась информация о том, что младший отпрыск певицы Валерии официально признан несостоятельным в финансовом плане.
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