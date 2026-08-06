7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 263 подписчика

Пригожин высказался о банкротстве сына Валерии: «Мать готова отдать все, я не совсем»

Пригожин высказался о банкротстве сына Валерии: «Мать готова отдать все, я не совсем»

Продюсер отметил, что не вникал в дела Арсения. Валерия и Иосиф Пригожин. соцсетиСегодня в СМИ появилась информация о том, что младший отпрыск певицы Валерии официально признан несостоятельным в финансовом плане.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии