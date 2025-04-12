«Тотальная бусификация»: В Раде заявили о провале мобилизации на Украине

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* раскритиковал всеобщую мобилизацию на Украине. Он назвал её «тотальной бусификацией», намекая на то, что сотрудники ТЦК силой усаживали призывников в микроавтобусы («бусики») и отвозили в военкоматы.