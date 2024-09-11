Новую лестницу установили на одном из самых крутых участков ББТ

На участке Большой Байкальской тропы, проходящей вдоль берега Байкала, установили новую лестницу. Металлическая конструкция протяжённостью в 20 метров расположилась неподалёку от мыса Малый Кадильный, на одном из крутых спусков к урезу воды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии