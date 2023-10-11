В Амурской области военнослужащие-снайперы ВВО изучают методику контрснайперской борьбы

В рамках мероприятий личный состав отрабатывает скрытное передвижение на местности, маскировку позиций с использованием особенностей рельефа местности, наблюдение и сбор информации о перемещении условного противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии