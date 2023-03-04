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Де Минаур выиграл 3 из 4 матчей против топ-10 в этом сезоне. У Руне весь третий сет были судороги

Алекс де Минаур в полуфинале в Акапулько обыграл 10-ю ракетку мира Хольгера Руне – 3:6, 7:5, 6:2. Матч начался около полуночи по местному времени и продлился почти три часа.

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