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Аргументы и Факты

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Суд оштрафовал пользователя Telegram за комментарий о теракте в «Крокусе»

Суд оштрафовал пользователя Telegram за комментарий о теракте в «Крокусе»

Суд в Москве назначил штраф пользователю мессенджера Telegram за комментарий, касающийся теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», следует из судебных материалов.

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Комментарии
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Eduard
Его тоже можно понять,то что при СССР отношение их к нам и сейчас не одно и тоже.Человек пишит правду! И государству советую не сюсюкать с &quot;заслаными казачками&quot;а убирать их подальще из страны.Сейчас 70% жителей Центральной Азии попростузомбированы местной пропогандой,а она не в нашу пользу,
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15 час.
Eduard
Конечно не все они преступники,нр всё равно! И почму их паспортами обеспечиваему них есть свои!
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15 час.
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