Суд оштрафовал пользователя Telegram за комментарий о теракте в «Крокусе»

Eduard

Его тоже можно понять,то что при СССР отношение их к нам и сейчас не одно и тоже.Человек пишит правду! И государству советую не сюсюкать с "заслаными казачками"а убирать их подальще из страны.Сейчас 70% жителей Центральной Азии попростузомбированы местной пропогандой,а она не в нашу пользу,