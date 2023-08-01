Что Дуглас Макгрегор сказал полякам

Мы привыкли (во всяком случае я привык), что такие популярные у нас американские эксперты, как Скотт Риттер и Дуглас Макгрегор высказываются только для нашего внутреннего употребления.
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