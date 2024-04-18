Синоптик анонсировал 30-градусную жару в Москве в мае. Исключение могут составить 1, 2 и 9 числа. Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что максимальное зафиксированное значение температуры воздуха в мае в Москве составляет 33,2 градуса.