"Турвизор": Абхазия, Адлер и Калининград вписываются в 80 тысяч рублей осенью

Аналитики агрегатора туров «Турвизор» проверили минимальные цены на осенние пакетные туры 2026 года. Бюджетный сегмент до 80 тысяч рублей на двоих заметно расширился: помимо традиционной Абхазии, в него вошли Сочи (Адлер), Калининград и Ессентуки.