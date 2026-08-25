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Газета.ру

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"Турвизор": Абхазия, Адлер и Калининград вписываются в 80 тысяч рублей осенью

"Турвизор": Абхазия, Адлер и Калининград вписываются в 80 тысяч рублей осенью

Аналитики агрегатора туров «Турвизор» проверили минимальные цены на осенние пакетные туры 2026 года. Бюджетный сегмент до 80 тысяч рублей на двоих заметно расширился: помимо традиционной Абхазии, в него вошли Сочи (Адлер), Калининград и Ессентуки.

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