Походная жена предателя Власова: как власть поступила с Агнессой Подмазенко

Советский военачальник Андрей Власов был казнен за государственную измену в 1945 году. Несмотря на то, что Власов был дважды официально женат, вдовой предателя считала себя и его фронтовая супруга Агнесса Подмазенко.
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