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RT Russia

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Песков: киевский режим разрушается изнутри и теряет устойчивость

Песков: киевский режим разрушается изнутри и теряет устойчивость

Киевский режим разрушается изнутри, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Киевский режим разрушается изнутри, он теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего», — подчеркнул он.

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