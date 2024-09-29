Стала известна причина поездки Ле Таллека в Саудовскую Аравию

Как стало известно «СЭ» советник председателя правления «Зенита» Дамьен Ле Таллек и исполнительный директор сине-бело-голубых Максим Погорелов отправились в Саудовскую Аравию для общения с защитником клуба Робертом Ренаном, который на данный момент играет в аренде в «Аль-Шабабе».