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Стала известна причина поездки Ле Таллека в Саудовскую Аравию

Как стало известно «СЭ» советник председателя правления «Зенита» Дамьен Ле Таллек и исполнительный директор сине-бело-голубых Максим Погорелов отправились в Саудовскую Аравию для общения с защитником клуба Робертом Ренаном, который на данный момент играет в аренде в «Аль-Шабабе».

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