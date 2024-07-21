Феерия во Львове и чёрная метка для "хозяев жизни": Суть тайных переговоров прояснилась

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну пошло так как в других статьях и писалось. Что Фарион что тупо упертый нохча думаю что получили за свои &quot;крутые понты&quot;, правда у нохчи еще есть шанс исправиться и думаю что его земляки заставят официально извиниться если за ним других грехов не водится...... может и просто исчезнуть.
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