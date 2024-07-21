Феерия во Львове и чёрная метка для "хозяев жизни": Суть тайных переговоров прояснилась

Коллаж ЦарьградаСегодня 15K прочитали Новостями суток стали три известия - смерть экс-депутата Ирины Фарион, вызвавшая неожиданную реакцию среди украинцев, скандал в Мариуполе, за которым последовал жёсткий комментарий из Чечни, а также стало известно, что происходит относительно отвода белорусских войск на границе с Украиной.
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