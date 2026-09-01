В Театре Олега Табакова представили премьеру

Владислав Миллер дебютировал как режиссер. Владислав Миллер с актерами после спектакля "Звездный час по местному времени" Предоставлено Театром Олега ТабаковаНа Исторической сцене Театра Олега Табакова – знаменитом «Подвале», который уже второй сезон работает после масштабной реконструкции здания – состоялся пресс-показ нового спектакля «Звездный час по местному времени» В этой постановке по пьесе Георгия Николаева всего одна фраза главного героя, брошенная то ли сгоряча, то ли от скуки, то ли просто так, полностью меняет жизнь не только этого персонажа.