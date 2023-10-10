Основные отличия Volkswagen ID 4 X и ID 4 Crozz: стоит ли переплачивать?

Volkswagen ID 4, электромобиль, завоевавший в 2021 звание Всемирного автомобиля года и ставший самым продаваемым электрокаром в Украине по итогам продаж первого полугодия 2023, продается в Китае в двух вариациях: ID 4 X и ID 4 Crozz.