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Основные отличия Volkswagen ID 4 X и ID 4 Crozz: стоит ли переплачивать?

Volkswagen ID 4, электромобиль, завоевавший в 2021 звание Всемирного автомобиля года и ставший самым продаваемым электрокаром в Украине по итогам продаж первого полугодия 2023, продается в Китае в двух вариациях: ID 4 X и ID 4 Crozz.

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