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Царьград

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Белоусов предотвратил крупное вторжение: До 3000 солдат оказались "замурованы". "Элитную" бригаду уничтожили "на полпути"

Белоусов предотвратил крупное вторжение: До 3000 солдат оказались "замурованы". "Элитную" бригаду уничтожили "на полпути"

Буквально несколько часов назад в Сети появились кадры объективного контроля поражения крупного ПВД противника - ракеты, предварительно "Искандеры", прилетели по территории промышленного предприятия в Павлограде.

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Комментарии
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ТО
Терехов Олег
Автор с чего взял что это заслуга Белоусова? Это не его уровень. В смысле зад лизнул!? Тогда уж заодно и Герасимову дифирамбы проблей...
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18 час.
ГБ
Галина Бурля
Умник, да? Пойди да повоюй за страну!
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15 час.

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