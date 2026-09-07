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Газета.ру

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Депутат Жолобов: контроль за ходом выборов является важнейшим элементом кампании

Депутат Жолобов: контроль за ходом выборов является важнейшим элементом кампании

Контроль за ходом выборов — один из важнейших элементов их проведения. Наблюдение должно осуществляться в помещениях для голосования, при выездном голосовании на дому, а также при подсчете голосов и оформлении протоколов.

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