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Разработчик с помощью ESP32 и Codex подключил умные весы Withings к Home Assistant без облака

Разработчик с помощью ESP32 и Codex подключил умные весы Withings к Home Assistant без облака

Энтузиаст Дидак Сабатес решил вернуть себе контроль над данными с умных весов Withings Body+. Он разработал схему, которая позволяет передавать показания напрямую в Home Assistant, минуя облачные серверы производителя.

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