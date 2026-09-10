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Биолог назвал удачную погоду для похода за грибами

Биолог назвал удачную погоду для похода за грибами

Отчасти от метеоусловий зависит качество урожая В сильный дождь и грозу бессмысленно собирать грибы, заявил 360.

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