Синоптик рассказала, когда в Москву придет метеорологическая весна

Известия/Андрей Эрштрем Метеорологическая весна может наступить в столице после весеннего равноденствия 20 марта, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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