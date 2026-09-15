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Обновленный Hongqi H5 будут продавать в России по цене от 4,5 млн рублей

Обновленный Hongqi H5 будут продавать в России по цене от 4,5 млн рублей

В России стартовали продажи обновленного бизнес-седана Hongqi H5. Цены новинки начинаются от 4,48 млн рублей — на 200 тыс.

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