Пашков о власти в клубах КХЛ: «Со слепым копированием НХЛ пора заканчивать. Культ менеджеров сомнителен, наш хоккей строился вокруг тренеров»

Александр Пашков считает, что в клубах КХЛ все должны решать тренеры, а не менеджеры. – Посмотрите, Казань выстроилась только после того, как на тренерском мостике появился беспрекословный лидер команды, от которого в ее жизни зависит все.
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