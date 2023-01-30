Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Пашков о власти в клубах КХЛ: «Со слепым копированием НХЛ пора заканчивать. Культ менеджеров сомнителен, наш хоккей строился вокруг тренеров»

Александр Пашков считает, что в клубах КХЛ все должны решать тренеры, а не менеджеры.  – Посмотрите, Казань выстроилась только после того, как на тренерском мостике появился беспрекословный лидер команды, от которого в ее жизни зависит все.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх