Первый за последние годы зарубежный завод TSMC начинает производить чипы

Компания TSMC начала массовое производство на своем заводе в Кумамото (Япония), что стало важной вехой в развитии передового производства микросхем в стране и первым шагом в масштабной экспансии компании за рубеж, сообщает Nikkei.
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