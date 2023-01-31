Смоленск 2.0

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В Смоленске сотрудники таможни выявили финансовые махинации на сумму более 1 миллиарда рублей

В Смоленске сотрудники таможни выявили финансовые махинации на сумму более 1 миллиарда рублей

Сотрудники ведомства продолжают пресекать нарушения валютного законодательства РФ. В 2022 году Смоленской таможней проведено 69 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации.

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