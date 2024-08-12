Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 593 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кошмар
    https://temydnya.mirtesen.ru/blog/43644489953/Kak-TSIPSO-lepit-feyki-a-nashi-voenblogeryi-ih-razgonyayut?utm_referrer...Наши 19-летние ср...
  • реванш
    ))))по данным Росстата в Питере тоже средняя зарплата 98000р, только почему то везде в среднем платят до 45-50000, ка...Таджики, киргизы ...
  • Александр Третьяк
    Хоть один нормальный комент .Атака на Киев зак...

«Чтобы Россия завыла» – террорист Пономарев требует массовых покушений на губернаторов и мэров

«Чтобы Россия завыла» – террорист Пономарев требует массовых покушений на губернаторов и мэров

Политнавигатор Чтοбы удepжaть пοpядοκ нa ɜaxвaчeнныx тeppитοpияx Κуpcκοй οблacти, Уκpaинa дοлжнa нaɜнaчить буpгοмиcтpοв и пοлицaeв иɜ чиcлa бeглыx пpeдaтeлeй.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Да уж собаки не подлые,как некоторые люди!
Ответить
3 час.
Eduard
Пономарь,а ты чего не на фронте,иди &quot;Украину спасай&quot;! Земля тебе стекловатой!
Ответить
3 час.
ХА
Харченко Александр
Ледоруб он просит между глаз
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх