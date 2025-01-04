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Царьград

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Немецкие артиллеристы замечены в ДНР: рации и оружие неизвестного происхождения

Немецкие артиллеристы замечены в ДНР: рации и оружие неизвестного происхождения

Немецкие артиллеристы заметны в Часовом Яре, ДНР. Беженец сообщил о натовских орудиях у жилых домов и наемниках на военных автомобилях.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Ну так заметили уничтожайте в чем проблема. Хороший немец на Донбассе это мертвый немец. Вне зависимости где их орудия размещены, они пришли [очередной раз убивать русских], поэтому должны быть уничтожены все!
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