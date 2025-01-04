ИМ

Ильдус Мамлеев

Ну так заметили уничтожайте в чем проблема. Хороший немец на Донбассе это мертвый немец. Вне зависимости где их орудия размещены, они пришли [очередной раз убивать русских], поэтому должны быть уничтожены все!