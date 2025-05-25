Песков всё прояснил

Alex Nемо

Господину Пескову стоит иногда помолчать. Особенно там где он ничего не смыслит! Мои дизайнеры, на счету которых сотни популярных платформ и вебсайтов, просто ржали как молодые жеребцы при виде свежего поля с кобылами, когда я им перевел материал с объяснениями о том что масштабирование и digital design не позволяет... Попросили меня связаться с ВВП и предложить наши услуги для решения подобных вопросов!