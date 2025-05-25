Песков заявил, что никаких просьб от Русской православной церкви (РПЦ) относительно использования христианских крестов в изображении российского герба на сайте Кремля не поступало.
Песков всё прояснил
Комментарии
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B
Badi
На сколько много?
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12 час.
Сергей Моисеев
мягко говоря - это пресмыкающееся существо предаст,как говорил известный персонаж Гайдая,"при первом шухере"
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9 час.
Alex Nемо
Господину Пескову стоит иногда помолчать. Особенно там где он ничего не смыслит! Мои дизайнеры, на счету которых сотни популярных платформ и вебсайтов, просто ржали как молодые жеребцы при виде свежего поля с кобылами, когда я им перевел материал с объяснениями о том что масштабирование и digital design не позволяет... Попросили меня связаться с ВВП и предложить наши услуги для решения подобных вопросов!
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6 час.
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