Названа дата и место прощания с Ларисой Голубкиной

Прощание с народной артисткой РСФСР состоится в Центральном академическом театре Российской армии.фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»Прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной состоится 25 марта в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА), сообщила 22 марта директор театра, депутат Мосгордумы Милена Авимская.
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