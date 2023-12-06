Появились новости о деменции у Аллы Пугачевой

Специалисты опасаются за душевное здоровье Примадонны из-за массы стрессов на фоне переездов Несколько лет назад Алла Пугачева наверняка представляла себе спокойную старость в любимом доме, с детьми и внуками.
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