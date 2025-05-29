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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Переноса персонажей из “Сезона открытий “World of Warcraft в “Классику” не ...

Переноса персонажей из “Сезона открытий “World of Warcraft в “Классику” не планируетсяНовость о прекращении разработки “Сезона открытий” и переключении команды WoW Classic на другой проект по классической версии игры заставила игроков задуматься о будущем.

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