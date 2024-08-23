Пехота ВСУ в панике: наши десантники замаскировали позиции и «дали жару»

«Десантники России успешно сорвали попытку высадки пехоты противника. Благодаря работе беспилотников была выявлена моторная лодка с шестью боевиками, движущаяся по реке к острову, и информация была передана на артиллерийский штаб» С помощью 122-мм гаубицы Д-30 из ВДВ, открывшей огонь с замаскированной позиции, была уничтожена вражеская пехота, когда она пыталась высадиться на берег.