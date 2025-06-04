Эксперты «РБ» определили самого узнаваемого букмекера и поделились тенденцией рынка на 2025-й

В подробном исследовании букмекерского рынка эксперты «Рейтинга Букмекеров» определили, что самой узнаваемой легальной букмекерской компанией и среди игроков БК, и среди людей, не делающих ставки, является FONBET.
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