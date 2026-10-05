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Царьград

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Житель Чайковского обманул покупателя автозапчасти на 20 тысяч

Житель Чайковского обманул покупателя автозапчасти на 20 тысяч

31-летний житель Чайковского, ранее неоднократно судимый за мошенничество, обвиняется в том, что в декабре прошлого года под предлогом продажи коробки передач для ВАЗ получил от покупателя более 20 тысяч рублей предоплаты и не выполнил обязательства.

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