Житель Чайковского обманул покупателя автозапчасти на 20 тысяч

31-летний житель Чайковского, ранее неоднократно судимый за мошенничество, обвиняется в том, что в декабре прошлого года под предлогом продажи коробки передач для ВАЗ получил от покупателя более 20 тысяч рублей предоплаты и не выполнил обязательства.
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