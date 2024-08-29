Эксперты выбрали лучший Hi-Fi: лауреаты EISA 2024–2025

У спортсменов есть Олимпиада, у кинематографистов — «Оскар», у музыкантов — «Грэмми», за достижения в области науки, культуры и политики можно стать лауреатом Нобелевской премии, а что же остается аудиофилам? В 1982 году главреды нескольких европейских фотожурналов решили выбрать «Камеру года», 10 лет спустя в списке номинантов появились аудиокомпоненты, а сейчас Экспертную Ассоциацию Изображения и Звука (EISA) представляют более полусотни специалистов из почти трех десятков стран.