В Кузбассе за девять месяцев умерло более 27 тысяч человек

Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.В Кузбассе за девять месяцев 2024 года родились 13 174 человека, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зарегистрировано 14 327 новорожденных.