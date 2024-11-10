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Царьград

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В Кузбассе за девять месяцев умерло более 27 тысяч человек

В Кузбассе за девять месяцев умерло более 27 тысяч человек

Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.В Кузбассе за девять месяцев 2024 года родились 13 174 человека, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зарегистрировано 14 327 новорожденных.

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