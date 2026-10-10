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Metro Москва

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Меры ФАС по стабилизации цен на топливо: соглашения с операторами АЗС в трети регионов России

Меры ФАС по стабилизации цен на топливо: соглашения с операторами АЗС в трети регионов России

Федеральная антимонопольная служба заключила соглашения с более чем сотней компаний – операторов АЗС в более чем трети российских регионов, включая Бурятию, Якутию, Татарстан и другие, для предотвращения резкого роста цен на топливо.

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