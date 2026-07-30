Александр Гинцбург: Онковакцина уничтожила опухоль у пациента

1 апреля в Курской области российскому пациенту впервые ввели онковакцину "Неоонковак". Александр Гинцбург подтвердил, что препарат успешно сформировал иммунитет, показывая обнадеживающие результаты в борьбе с раком кожи.
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